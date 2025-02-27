Grossi: UAEA'nın İran raporu Haziran ayında yayınlanacak

ABD'de yayınlanan The Wall Street Journal dergisine konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Marino Grossi, İran'ın nükleer programını değerlendirdi.

Grossi, ''UAEA'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili kapsamlı bir raporun Haziran 2025'ten önce yayınlanması bekleniyor.'' dedi.

'İran'ı ziyaret etmek istiyorum'

UAEA'nın İran raporunun yayınlanmasından önce Tahran'ı ziyaret etmenin iyi bir fikir olduğunu anlatan Grossi, UAEA'nın İran Dışişleri Bakanı ve Tahran ile diyaloğun çok iyi düzeyde olduğunu kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün yaptığı açıklamada, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile işbirliğinin devam ettiğini belirterek, ''UAEA ile irtibat halindeyiz. UAEA müfettişleri mevcut takvime göre günlük olarak denetimlerini gerçekleştiriyor.’’ demişti.