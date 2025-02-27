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27 Şub 2025 12:15

İstanbul'da kritik ABD-Rusya görüşmesi başladı

İstanbul'da kritik ABD-Rusya görüşmesi başladı

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerinin ele alınacağı toplantı için Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya heyetleri ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına geldi.

Rusya ve ABD arasında ilişkilerin yeniden düzenlenmesi çerçevesinde, büyükelçiliklerin faaliyetleriyle ilgili görüşmeler için ABD ve Rusya'dan üst düzey diplomatlar İstanbul'a geldi.

Görüşme, saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait rezidansda başladı. Bu toplantı, her iki ülkenin büyükelçiliklerinin işleyişini etkileyen sorunları ele almayı amaçlıyor.

İki ülke, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında karşılıklı olarak askıya aldıkları büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını değerlendiriliyor.

News ID 1924834

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