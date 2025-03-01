Rubio: Zelenskiy, Trump ile tartışmasından dolayı özür dilemeli

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CNN’e verdiği röportajda Vladimir Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptıkları ve tartışmaya dönüşen görüşmeyi fiyasko olarak nitelendirdi ve Vladimir Zelenskiy’nin bundan dolayı özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Rubio, ilgili soru karşısında, “(Zelenskiy) bunu kendisi için böyle bir fiyaskoya dönüştürdüğünden ötürü özür dilemelidir” yanıtını verdi.

Vladimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'a gidip düşmanca tavır takınmasına gerek olmadığını da söyleyen Rubio, Zelenskiy'in aksine açıklama yapsa da aslında Ukrayna'da barış istemediğini de dile getirdi.

‘Trump Ukrayna ihtilafını çözmeye yönelik çabalarına devam edecek’

ABD’li diplomat, Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafını çözmek için barış şansının yüzde 1 bile olsa bir anlaşmaya varmaya çalışacağını ifade etti:

Eğer barış için bir şans varsa, bu şans sadece yüzde 1 bile olsa değerlendirilmelidir. Başkan Trump'ın yapmaya çalıştığı da budur.