Rai Al-Youm gazetesi, Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir haberinde şunları aktardı: New York Times gazetesi, Suriye’deki Alevilerin yaşadığı bölgelerin kuşatma altında olduğunu ve ülkenin sokaklarının terör unsurları tarafından infaz edilen insanların cesetleriyle dolu olduğunu bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de son günlerde Colani rejimine bağlı teröristler tarafından binden fazla Suriyeli vatandaşın katledildiğini duyurdu.

Suriye Güvenlik İdaresi'nden bir kaynak, terör unsurlarının Suriye'nin kıyı bölgelerine yönelik saldırıları gölgesinde, özellikle Cebele, Tartus ve Lazkiye'de Suriyeli vatandaşların evlerinin yağmalanmasının ve hırsızlık olaylarının ciddi şekilde arttığını belirtti.

Lazkiye Kültür Merkezi Müdürü Yasir Sübuh da Covlani’ye bağlı terör unsurları tarafından suikasta uğradığı bildirildi.

El-Mayadin kanalı ise Suriyeli vatandaşların ülkenin kıyı bölgelerinde Türkmen, Çeçen ve Suriyeli teröristler tarafından infaz edilmekten korktukları için evlerinden çıkmaya cesaret edemediklerini aktardı.

Yayımlanan videolar, Suriye'deki Aleviler ve Şiilere yönelik yabancı terör unsurlarının tehditlerini gözler önüne seriyor. Associated Press (AP) haber ajansı, Suriye'nin kıyı bölgelerinin kırsal kesimleri ve Esed ailesinin memleketi olan Kardaha'nın hâlâ rejime bağlı güçlerin kontrolünde olduğunu bildirdi.