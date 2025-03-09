Suriye'de son üç gün içinde 40 katliam

Al-Maluma’nın haberine göre, Colani terör rejiminin Suriye'deki Alevi topluluğuna karşı gerçekleştirdiği katliamların son üç gün içinde 40'ı geçtiği bildirildi.

Bu katliamların 72 saat içinde Suriye’nin 9 şehrinde işlendiği ve aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu bin 200 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu kurbanların büyük bir kısmının Colani'ye bağlı unsurlar tarafından başlarının kesildiği, bazılarının ise yakılarak öldürüldüğünü ve cesetlerinin parçalandığını belirtildi.

Suriye’deki 16 köyde tüm erkek nüfusunun katledildiği aktarıldı. Savaş suçu niteliğinde olan bu katliamlar halen devam ediyor. Bu sabah Lazkiye yakınlarındaki bir köyde en az 20 Alevi’nin daha öldürüldüğü bildirildi.