SDG’den HTŞ rejimi ile yapılan anlaşma hakkında açıklama

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) rejimi dün, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde devlet kurumlarıyla entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SDG Sözcüsü Ferhad Şami, bu anlaşmanın ön hazırlık niteliğinde olduğunu ve ABD'nin bu anlaşmanın ana taraflarından biri olduğunu açıkladı.

Ferhad Şami ayrıca, HTŞ’ye bağlı güçlerin Suriye’nin kuzeybatısındaki Haseke şehrine girdiğine dair yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ancak bu güçlerin sınır bölgelerinde konuşlanma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.

Daha önce bazı kaynaklar Katar merkezli El Cezire televizyonu’na, Colani rejimine bağlı bir askeri konvoyun Haseke’ye doğru hareket edeceğini söylemişti.

Mazlum Abdi: Bu anlaşma, yeni bir Suriye inşa etmek için bir fırsat

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, bu anlaşmayı tüm etnik grupları kapsayan ve iyi komşuluk ilişkilerini garanti altına alan yeni bir Suriye inşa etmek için gerçek bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Abdi, daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlı olduklarını ve tüm Suriyelilerin haklarını koruyan, barış ve onur ideallerini gerçekleştiren bir sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Abdi ayrıca, bu hassas dönemde halkın adalet ve istikrar taleplerini karşılayan bir geçiş sürecini garanti altına almak için ortak bir çaba göstereceklerini vurguladı.