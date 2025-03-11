Irak’ın İran gazına bağımlılığı ve ABD'nin Bağdat için sorun yaratması

Iraklı bir siyasi analist, ülkesinin İran gazına olan bağımlılığını ve bu sorunu çözmek için Bağdat’ın Amerika ile müzakerelere başlaması gerektiğini vurguladı.

Amaalomah'a göre, Iraklı siyasi analist Sabah al-Akili, bugün yaptığı açıklamada, İran gazının ülkesine ithalatının krizinin ancak ABD ile yapılacak müzakereler yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Al-Akili, Irak hükümetinin daha önce 2028 yılına kadar elektrik santrallerinin çalıştırılması için gerekli gazı temin edebileceğini duyurduğunu hatırlatarak, Başbakan Sudani’nin, İran gazı ithalatı konusunda ABD’yi ikna etmek için adım atması gerektiğini ifade etti.

Al-Akili, “ABD, İran gazının yerine alternatif seçenekler sunmalıdır” diyerek, bu sırada Katar gazının mevcut olmadığını ve Türkmenistan gazının İran ile koordinasyon gerektirdiğini söyledi.

Al-Akili ayrıca, Irak’ın İran gazına yönelik yaptırım muafiyetinin uzatılması için Trump ile müzakere edilmesi imkanının mevcut olduğunu vurguladı.