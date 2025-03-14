İran, Pekin'deki üçlü toplantıdan memnun

İran’ın Pekin Büyükelçisi Muhsin Bahtiyar, sosyal medya hesabı X üzerinden İran'ın nükleer programıyla ilgili Pekin’de düzenlenen İran-Çin-Rusya toplantısını değerlendirdi.

Bahtiyar’ın yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

''İran İslam Cumhuriyeti, Çin ve Rusya arasındaki stratejik işbirliği doğrultusunda düzenlenen Dışişleri Bakan Yardımcıları Üçlü Toplantısı'nın bugün Pekin'de başarıyla gerçekleştirildiğini duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Sayın Garibabadi, diğer taraflarla çok olumlu ve yapıcı istişareler ve fikir alışverişinde bulundu. Üç ülke ABD'nin tek taraflı ve zalimane yaptırımlarına karşı bir araya gelmenin önemine vurguladı ve toplantıda önemli uluslararası konularda üçlü işbirliğinin geliştirilmesi konusunda çok önemli ve değerli anlaşmalar sağlandı.

Üçlü toplantı girişimini ''çok değerli’’ olarak nitelendiren İran’ın Pekin Büyükelçisi, "Bu tür girişimler, Amerika'nın kaybeden-kaybeden tek taraflılığına karşı net bir yol sağlayacaktır" diye konuştu.

İran, Çin ve Rusya, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak bugün Çin’in başkenti Pekin'de üçlü toplantı düzenledi.

Toplantıya Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu'nun başkanlık ettiği toplantıya, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi katıldı.

Toplantıda taraflar, İran'ın nükleer programı ve tarafları ilgilendiren diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

