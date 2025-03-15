İran nükleer programı Viyana'da ele alındı

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştü. Görüşmede İran'ın nükleer programı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ulyanov, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "UAEA Genel Müdürü Sayın Rafael Mariano Grossi ile görüştüm. İran nükleer programıyla ilgili bir dizi konuyu ele aldık." dedi.

İran, Çin ve Rusya, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak dün Çin’in başkenti Pekin'de üçlü toplantı düzenledi.

Toplantıda taraflar, İran'ın nükleer programı ve tarafları ilgilendiren diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çin, Rusya ve İran, nükleer zenginleştirme programı nedeniyle Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması için ABD ve Batı'ya ortak çağrıda bulundu.