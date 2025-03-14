İran: Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasını olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, Tahran'ın Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasının maddeleri üzerinde mutabakata varıldığı haberini memnuniyetle karşıladığını ve bunu Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışa ulaşmak için gerekli ve önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Bekayi ayrıca, tarafların diyalog ve diplomasi yoluyla anlaşmazlıkların çözülmesine yönelik çabaları sayesinde, yakın zamanda iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanmasını ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını umut ettiğini ifade etti.