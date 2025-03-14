İran'dan Tacikistan-Kırgızistan sınır anlaşması açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada 13 Mart 2025 tarihinde Tacikistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları tarafından imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Bekayi, her iki ülkeyi de tebrik ederek, bu anlaşmanın başarıyla sonuçlanmasını bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olarak nitelendirdi ve bunun, karşılıklı saygı ve çıkarların gözetilerek ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde diplomasinin etkinliğini kanıtladığını ifade etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman dün Bişkek'te bir araya gelerek iki ülke arasında varılan sınır anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmayla, iki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorunu çözüldü. Bu kapsamda Kızıl-Bel ve Kairagaç kara yollarındaki kontrol noktaları, video konferansla hizmete açıldı.