BAE'li yetkili Trump'ın mektubu için Tahran'a geldi

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş,ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubunu İran'a iletmek için Tahran'a geldi.

Enver Gargaş Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei'ye gönderdiği mektubun bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başkanının üst düzey bir danışmanı tarafından teslim edileceğini söyledi.