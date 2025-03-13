İran, İsrail’in Gazze’ye yardımları engellemesini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejiminin Gazze Şeridi’ne gıda gönderilmesini engellemesini ve bölgedeki elektriği kesmesini şiddetle kınadı.

Bekayi, İsrail’in temel insani ihtiyaçların Gazze’ye ulaştırılmasını engellemesini ve elektrik akışını kesmesini, Filistin halkına kıtlık ve açlık dayatma politikalarının bir parçası ve bu durumu insanlığa karşı suç ve soykırımın devamı olarak nitelendirdi.

İsrail’in ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini vurgulayan Bekayi, tüm devletlerin, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerini durdurma konusunda ortak sorumluluğa sahip olduğunu belirtti.

Bekayi ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer yetkili uluslararası kurumların İsrail’in Gazze’de işlediği suçlara karşı sessiz kalmasına son vermesi gerektiğini vurguladı.