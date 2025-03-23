İran ve Ürdün dışişleri bakanlarından Gazze ve Lübnan ile ilgili önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Erakçi, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarını ve sivillerin hedef alınmasını şiddetle kınayarak, ateşkes anlaşmalarının açıkça ihlal edilmesine dair derin endişesini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı, uluslararası toplum ve İslam ülkelerinin acilen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’in saldırılarının durdurulması ve bölgedeki barış ve istikrarın korunması çağrısında bulundu.

ABD’nin Yemen’e yönelik askeri operasyonlarını da kınayan Erakçi, bölgedeki gerilimin artması ve yayılma riskine karşı uyarıda bulunarak, İslam ülkelerinin bu tür tehditlere karşı daha fazla birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Ayman Safadi de İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivillere yönelik saldırılarını kınayarak, ateşkes ihlallerine duyduğu derin kaygıyı dile getirdi. Uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin, İsrail’i saldırıları durdurmaya zorlamak için ciddi adımlar atması gerektiğini belirten Safadi bölgedeki güvenlik durumunun daha da kötüleşmesinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu