Yemen’den "USS Truman" uçak gemisine destek sağlayan gemilere saldırı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yehya Seri, ülkesinin deniz kuvvetlerinin "USS Truman" uçak gemisine destek sağlayan gemilerden birini balistik füze ile hedef aldığını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu kuvvetlerin Kuzey Kızıldeniz’de ABD saldırganlığına karşı üst üste dördüncü haftadır etkili bir şekilde mücadele ettiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Yemen ordusunun füze birimi ve hava kuvvetlerinin, "USS Truman" uçak gemisi de dahil olmak üzere ABD’ye ait birçok savaş gemisiyle çatışmaya girdiği belirtildi.

Bu çatışmanın birkaç saat sürdüğü ve Yemen deniz kuvvetlerinin katılımıyla, seyir füzeleri ve saldırı İHA’ları kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Yemen ordusuna göre bu başarılı operasyon, son saatlerde ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarını engelledi ve daha fazla zararın meydana gelmesini önledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, bu savaşı mazlum Filistin halkını desteklemek amacıyla dini, ahlaki ve insani görevleri doğrultusunda sürdürdüklerini vurguladı.