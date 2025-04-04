Yemen Ensarullah Hareketinin Lideri Abdülmelik el-Husi, bugün yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Filistin'deki duruma değinen Abdülmelik el-Husi, Siyonist İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi.

Abdülmelik el-Husi, Yemen'in Filistin’e desteğini yineleyerek, "Amerika Yemen'e yönelik saldırılarını artırmasına rağmen Yemen'deki hedeflerine ulaşamadı" dedi.

Ensarullah lideri, “İsrail düşmanına karşı harekâtlarımızı ve deniz yasağımızı yeniden başlattık, ayrıca Filistin topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Abdülmelik el-Husi, Yemen'de milyonlarca kişinin katılıyla yapılacak yürüyüşler önümüzdeki hafta yeniden başlayacağını açıkladı.

Yemen'in Filistin'e verdiği tam desteğin düşman Siyonist ve Amerikalıları kızdırdığına dikkat çeken Abdülmelik el-Husi, “ABD'nin ülkemize yönelik saldırısı, Amerika'nın İsrail düşmanıyla ortaklık yaptığı bir mücadelenin parçasıdır. Savaş bizimle İsrail düşmanı arasında gerçekleşiyor." dedi.

El-Husi, ABD'nin gizli savaş uçakları ve bombardıman uçaklarıyla gerçekleştirdiği saldırıların devam ettiğini belirterek, "Bazı günler ABD'nin saldırılarının sayısı 90'a ulaşıyor. Saldırılar yoğunlaşmasına rağmen çok şükür ki püskürtüldü ve askeri kabiliyetlerimizi etkilemedi." değerlendirmesinde bulundu.

'ABD'ye ait uçak gemisi Kızıldeniz'in en kuzey noktasına kaçıyor'

Ensarullah lideri Abdülmelik el-Husi, "ABD Yemen'deki hedeflerine ulaşamadı. Truman uçak gemisi Kızıldeniz'in en kuzey noktasına kaçıyor. Savunma sistemlerimiz ABD'nin 17 adet MQ9 tipi insansız hava aracını düşürmeyi başardı." diye konuştu.