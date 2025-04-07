İran: Ermenistan stratejik ortağımız, sınır değişikliğine karşıyız

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen Parlamentolararası Birlik (IPU) Zirvesi oturum aralarında İran ve Ermenistan parlamento heyetlerinin bir araya geldiğini duyurdu.

Rızai, İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamidrıza Hacibabai’nin bu görüşmede Ermenistan’ı İran için stratejik bir ortak ve önemli bir ülke olarak tanımladığını belirtti.

Hacibabai, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel ve stratejik olduğunu vurguladı.

Kafkasya bölgesindeki duruma değinen Hacibabai, İran’ın sınırların değiştirilmesine ve yabancı müdahalelere karşı olduğunu ifade etti.

Hacibabai, bölgedeki büyük güçlerin maceracılıklarına son verilmesi gerektiğini aktardı.

Müzakereler konusunda ise İran’ın adil müzakereden yana olduğunu, baskı ve zorla müzakerenin mümkün olmadığını kaydeden İranlı yetkili, ABD’nin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle doğrudan müzakereleri reddettiklerini, ancak bölgesel güvenlik gereği dolaylı müzakereleri kabul ettiklerini, bunun da ABD’nin İran halkına yönelik ekonomik terörizmi sonlandırması şartına bağlı olduğunu dile getirdi.

Hacibabai ayrıca İran’ın küresel barış çerçevesinde hareket ettiğini ancak ABD veya onun vekili olan Siyonist rejimden herhangi bir tehdit gelirse sert bir yanıt vereceklerini belirtti.