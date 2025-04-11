Pezeşkiyan: Irak ile ilişkiler, dış politikamızın başlıca alanlarından biridir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugün, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu telefon görüşmesinde, İran’ın dış ilişkilerinde Irak ile olan ilişkinin en önemli alanlardan biri olduğunu ve Irak halkını kardeşleri olarak gördüklerini söyledi.

Pezeşkiyan Iraklı mevkidaşında hitaben, “Sizin de belirttiğiniz gibi, umarım en kısa sürede tekrar yüz yüze görüşme fırsatımız olur. Böylece İran ve Irak halklarının yanı sıra bölge halklarının refahı, huzuru ve kalkınmasını artırmak amacıyla, karşılıklı anlayış ve birlikteliğin güçlendirilmesi ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunabiliriz” ifadelerinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı da bu telefon görüşmesinde İslam Devrimi Lideri’ne selamlarını ileterek, “Irak halkı ve hükümeti her zaman İran İslam Cumhuriyeti’nin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Irak halkı ve hükümeti, komşuları ve dostları olan İran halkı için daima en iyisini dilemiştir” dedi.

Abdullatif Reşid, Pezeşkiyan ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmeyi ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için istişarede bulunmayı temenni ederek, Irak’ın İran ile her türlü işbirliğine ve dayanışmaya hazır olduğunu, iki ülke ile bölge halklarının istikrarı, güvenliği ve refahının artırılması için çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.