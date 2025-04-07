Pezeşkiyan: ABD'liler gerçek müzakere peşinde olduklarını kanıtlamalı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgedeki tüm ülkelerin liderleri ile telefon görüşmeleri yaptığını belirterek, bu ülkelerle ilişkilerinin geçmişe göre çok daha iyi durumda olduğunu vurguladı.

ABD ile müzakere konusunun farklı olduğunu anlatan Pezeşkiyan, "ABD gibi bir ülke bizi her yönden baskı altına alıp sürekli tehdit ederken onunla nasıl müzakere yapılabilir?" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Müzakereye inanıyoruz ama boyun eğerek değil. Dünya ile müzakere ediyoruz ve kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Fakat zillete boyun eğmeyiz ve her ne pahasına olursa olsun müzakere etmeyiz. Savaş, huzursuzluk ve nükleer silah peşinde değiliz. Daha nasıl dünyaya güven verebiliriz? Müzakere peşindeyiz ama karşı tarafın da müzakere peşinde olduklarını ispatlamaları gerekiyor. İran’ın nükleer yeteneklerini kötü amaçlarla kullanma niyeti olmadığı sadece benim sözüm değil, bu aynı zamanda Devrim Lideri'nin şer'i fetvasıdır” ifadesini kullandı.