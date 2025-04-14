Rusya: İran-ABD nükleer müzakerelerini olumlu kaşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik’e açıklamasında, Umman’da başlatılan ABD-İran görüşmelerinin gelecekte somut bir sonuç vermesi umudunu dile getirdi.

Müzakereleri her zaman sonuçlarına göre değerlendirdiklerini anımsatan Rudenko, "Anladığım kadarıyla müzakereler önümüzdeki hafta da devam edecek, dolayısıyla sonuçların somut ve elle tutulur olmasını bekleyeceğiz. Müzakerelerin gerçekleşmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Eğer olumlu sonuçlar elde edilirse, bundan sadece memnuniyet duyarız" şeklinde konuştu.

Erakçi hafta sonu Moskova'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin Moskova ziyareti sırasında Tahran ve Washington heyetleri arasında Umman'da gerçekleştirilen müzakerelerin değerlendirileceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü basın toplantısı sırasında, "Erakçi hafta sonunda Moskova'ya gidecek. Altını çiziyorum, bu önceden planlanmış bir ziyaret, ancak elbette bu fırsat Maskat'taki (İran-ABD) görüşmelerle ilgili son gelişmeleri ele almak için kullanılacak" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanlığı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Ebbas Arakçi, 12 Nisan Cumartesi günü Umman'ın başkenti Muskat'ta dolaylı bir görüşme gerçekleştirmişti. Witkoff, bu görüşmenin son derece olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı. Erakçi de görüşmelerin yapıcı ve sakin geçtiğine dikkat çekerek Umman Dışişleri Bakanlığı’na çabalarından dolayı teşekkür etmişti. Görüşmenin ikinci turunun 19 Nisan Cumartesi günü yapılacağı bildirilmişti.