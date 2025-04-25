Pakistan ve Hindistan askerleri sınırda birbirlerine ateş açtı (+Video)

Hindistanlı bir askeri kaynak, Pakistan'ın dün gece sınırdaki bazı bölgelere hafif silah ateşi açtığını ve buna karşılık verildiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin Pakistan ordusunun saldırılarına güçlü şekilde karşılık verdiğini belirten kaynak, çıkan çatışmada can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Aynı saatlerde AFP haber ajansı, Pakistanlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hindistan ile sınırda çatışma yaşandığını bildirdi.

İndus Nehri’nin dört çamur kapağı kapatıldı

Aynı zamanda bazı kaynaklar, Hindistan-Pakistan ilişkilerinde artan gerginliğin ardından Hindistan hükümetinin, İndus Nehri suyunun Pakistan'a akışını sağlayan dört çamur kapağının tamamını kapatarak suyu resmen durdurdu.

Hindistan’ın bu hamlesi, Pakistan tarımı üzerinde derin ve yaygın etkiler yaratabilir. Özellikle ülkenin iki ana tarım merkezi olarak bilinen Pencap ve Sindh eyaletlerinde, İndus Nehri’nin su akışının durdurulması, tarımsal üretimin azalmasına neden olabilir. Tarım, Pakistan’ın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 21’ini oluşturmakta ve ülke iş gücünün yüzde 45’i bu sektörde çalışmaktadır.

Elektrik kesintisi ve enerji krizi ihtimali

Tarım üzerindeki etkilerinin yanı sıra, elektrik kesintisi riski de bulunmaktadır. Pakistan, elektrik üretiminde hidroelektrik kaynaklara büyük ölçüde bağımlıdır. Nehir sularındaki azalma, elektrik üretiminin düşmesine ve dolayısıyla ülkede bir enerji krizinin yaşanmasına yol açabilir. Bu durum, sanayinin elektrik ihtiyacının karşılanmasında ve halkın günlük yaşamında ciddi sorunlara neden olabilir.

Tarihsel ve siyasi arka plan

İndus Nehri, bölgedeki en önemli su kaynaklarından biridir ve Hindistan ile Pakistan arasında uzun süredir süregelen gerilim ve çatışmaların odağındadır. Haritalara göre, Pakistan’a giren neredeyse tüm nehirler Hindistan topraklarından, özellikle Hindistan’ın kontrolündeki Keşmir’den doğmaktadır. Bu durum, iki ülke arasındaki tarihsel ve siyasi gerilimleri artırmakta ve su krizini, bu çatışmanın yeni bir cephesi haline getirmektedir.

Potansiyel tehditler ve uluslararası sonuçlar

Hindistan’ın bu girişimi, iki ülke arasındaki krizi tırmandırabilir ve ciddi bir çatışmaya dönüşebilir. Terör tehdidinin yanı sıra su krizi de, her iki ülke için hayati öneme sahip bir mesele olarak öne çıkıyor. Bu durum, kontrolden çıkabilecek bir nükleer güçler çatışması potansiyeli taşıyor.

İslamabad'da Hindistan karşıtı protestolar

Öte yandan, Hindistan kontrolündeki Keşmir’de yaşanan son terör saldırısının ardından tırmanan gerginlik sonrası, Pakistanlı bir siyasi partinin yüzlerce destekçisi dün İslamabad'daki Kırmızı Bölge koruma alanında Hindistan politikalarına karşı protesto düzenledi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan Pakistan güvenlik güçleri, göstericilerin yabancı büyükelçiliklere, özellikle de Hindistan büyükelçiliğine doğru ilerlemesini engelledi.