Reuters: Hindistan ve Pakistan arasında çatışma başladı

Reuters'ın son dakika haberine göre; Hindistan ve Pakistan askerleri, Hindistan’ın Keşmir bölgesinde 26 turistin hayatını kaybettiği ve sorumluluğun Pakistanlı militanlara atfedildiği saldırının ardından ilişkilerin hızla kötüleşmesiyle, cumartesi günü üst üste ikinci kez karşılıklı ateş açtı.

Hindistan Ordusu, cuma gecesi yarısından sonra, Keşmir’de Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgeleri ayıran 740 kilometrelik fiili sınır boyunca, birden fazla Pakistan Ordusu mevzisinden gelen “nedensiz” hafif silah ateşine karşılık verdiklerini bildirdi.