İran'dan Hindistan ve Pakistan'a arabuluculuk teklifi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmalara ilişkin arabuludu teklifinde bul7ndu.

Erakçi'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Hindistan ve Pakistan, İran'ın kardeşleri ve komşularıdır ve aralarındaki ilişkiler yüzyıllardır süregelen kültürel ve medeniyet bağlarına dayanmaktadır. Biz de diğer komşularımız gibi onları birinci önceliğimiz olarak görüyoruz.

Tahran, bu zor zamanda taraflar arasında daha fazla anlayış ve uzlaşı sağlamak için İslamabad ve Yeni Delhi'de çaba göstermeye hazırız.

Biz böyle bir ruha sahip olmayı Saadi'den öğrendik:

İnsan evladı tek bir bedenin üyeleridir

Bir uzv acıyla vurulduğunda

Diğer üyelere rahatlık yok.

Ne olmuştu?

Hindistan ile Pakistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde 22 Nisan Salı günü silahlı militanların düzenlediği saldırıda 26 turist öldürüldü.

Olayın ardından Hindistan ile Pakistan arasında karşılıklı diplomatik ve siyasi restleşme başladı.

Hindistan medyası Cuma günü Hindistan ve Pakistan askerlerinin, Keşmir Kontrol Hattı'nda birbirlerine ateş açtığını duyurdu.

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