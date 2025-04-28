Hizbullah lideri: İsrail rejimi ateşkesi 3 bin kez ihlal etti

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Naim Kasım, Siyonist İsrail'in Beyrut'un güneyine yönelik düzenlediği son hava saldırılarına tepki göstererek, bu saldırganlığın ABD'nin desteğiyle yapıldığını söyledi ve ''ABD'nin Lübnan'da çıkarları var ve bu çıkarların Lübnan'da istikrar olmadan gerçekleşmeyeceğini anlamalıdır.'' dedi.

Lübnan’ın üç önceliğe odaklanması gerektiğini vurgulayan Naim Kasım, şunları kaydetti:

''Bu öncelikler Lübnan halkı ve hükümeti için önemlidir ve herkes bunlara ulaşmak için çaba göstermelidir; çünkü bunlar Lübnan'a istikrar ve kalkınma getirecektir. Öncelikle Siyonist rejimin saldırganlığının durdurulması lazım. Ayrıca işgal rejiminin Güney Lübnan'dan çekilmenin sağlanması ve Lübnanlı tutukluların serbest bırakılması gerekiyor.''

''İsrail rejimi ateşkesi 3 bin kez ihlal etti''

Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmediğini dile getiren Şeyh Naim Kasım, İsrail rejiminin şu ana kadar 3 binden fazla kez ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

Naim Kasım, ''Beyrut hükümeti ile İsrail rejimi arasındaki ateşkes anlaşmasına uyan Hizbullah Lübnan ordusunun güney bölgelerine konuşlanma görevini kolaylaştırdık. Lübnan hükümetinin, garantör ülkelere baskı yaparak ateşkes anlaşmasının sürdürülmesi sorumluluğu bulunuyor.'' ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, işgalci rejimin Lübnan'ın çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ettiği sürece Lübnan'da ilerleme sağlanmayacağını kaydetti.

Ayrıntıları geliyor...