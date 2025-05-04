Netanyahu’nun Katar’a yönelik suçlamalarına Doha’dan sert tepki

Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Katar’a yönelik mesnetsiz suçlamaları, Katar Dışişleri Bakanlığı’nın sert açıklamasıyla karşılaştı.

El Cezire'ye göre, Netanyahu yaptığı açıklamada Katar’a saldırarak şu ifadeleri kullandı:

“Katar artık çifte söylemine son vermeli; ya medeniyetin ya da Hamas barbarlığının yanında yer almalıdır.”

Netanyahu ayrıca İsrail’in bu “adil savaşta adil araçlarla” galip geleceğini iddia etti.

Bu açıklamaların ardından Katar Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun sözlerini "tahrik edici ve siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendiren yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze’ye yönelik devam eden saldırıların “medeniyetin savunması” olarak sunulmasının; sivil halkı hedef alan suçları meşrulaştırmak için sahte söylemler kullanan rejimleri hatırlattığı belirtildi.

Katar ayrıca, uluslararası müttefikleriyle birlikte savaşı durdurmaya, sivilleri korumaya ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik arabuluculuk çabalarını aktif olarak desteklediğini vurguladı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“İsrail’in askeri operasyonlarıyla, adalet adı altında yürüttüğü saldırılarla, 138 Siyonist esir serbest bırakıldı mı? Yoksa şimdi eleştirdiğiniz ve haksız yere saldırdığınız arabuluculuk çabaları sayesinde mi bu adımlar atıldı?”

Gazze’deki insani felakete dikkat çeken Katar, bölge halkının abluka, açlık ve insani yardımların silah olarak kullanılması gibi ağır koşullarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

“Bu mu sizin iddia ettiğiniz medeniyet?” sorusuyla İsrail’in söylemini sert şekilde eleştirdi.

Açıklamanın sonunda Doha, tüm baskı ve propagandalara rağmen mazlum halkların yanında durma kararlılığını yineledi ve tarafsız, güvenilir bir arabulucu olarak rolünü sürdüreceğini vurguladı.

