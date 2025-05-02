Irak hükümeti, İran karşıtı grupların faaliyetlerini yasakladı

Irak hükümeti, İran ile güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla, topraklarındaki İran karşıtı parti ve grupların faaliyetlerini yasaklama kararı aldı.

El Meyadeen’e göre, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanlığı tarafından alınan bu karar, İran sınırlarında güvenliği artırmayı ve Tahran ile olan ikili ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyor.

Başbakanlık ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığı tarafından yayımlanan resmi belgeye göre, güvenlik ve askeri kurumlara, sınır kapıları yönetimine ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bu kararın uygulanması için talimat verildi.

Karar kapsamında, söz konusu grupların merkezlerinin kapatılması, siyasi, medya veya askeri faaliyetlerinin engellenmesi, Irak topraklarının İran’a karşı saldırı ya da kışkırtma için kullanılmasının önlenmesi ve özellikle dağlık sınır bölgelerinde denetimin artırılması öngörülüyor.

Ayrıca, bu kararın etkin şekilde uygulanabilmesi için Bağdat ile Erbil arasında güvenlik koordinasyonu da güçlendirilecek.