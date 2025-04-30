İran'dan uluslararası topluma ''Gazze'' çağrısı

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Siyonist İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmaları Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda devam ediyor.

Burada konuşma yapan Garipabadi, BM’nin başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nın konumuna vurgu yaparak, bu uluslararası kurumun bir kez daha tarihi bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirterek, ''Mazlum bir milletin, yani Filistin halkının insanlık kaderi buna bağlıdır.’’ dedi.

Siyonist İsrail rejiminin, uluslararası hukuk açısından devletliğin temel unsurlarından yoksun olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu rejimi tanımadığını anlatan Garipabadi, "İran olarak Siyonist güçlerin işgal altındaki Filistin topraklarında özellikle Gazze’de işlediği suçları açığa çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Garipabadi, Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçların ''soykırımın açık bir örneği'' olduğunu belirterek, ''7 Ekim 2023'te Gazze’ye yönelik başlatılan yoğun saldırılarda bugüne kadar 52 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 123 binden fazla kişi yaralandı ve bu sayı her geçen gün artıyor’’ açıklamasını yaptı.

Gazze'deki insani felaketin boyutları

Gazze'deki ciddi insani krize değinen Garipabadi, "2 Mart 2025'ten bu yana bu bölgeye hiçbir yardım ulaşmadı. Tıbbi ilaçlar tükeniyor. Su ve elektrik şebekeleri tahrip edildi, yardım görevlileri hedef alınıyor'' dedi.

Uluslararası topluma Gazze çağrısı

Uluslararası topluma çağrı yapan İranlı diplomat, ''Tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, işgalci rejime yönelik her türlü yardımı kesmek ve Filistin'de yaşanan gayrimeşru durumun sonlandırılması için ciddi çaba sarf etmekle yükümlüdür.’’ diye konuştu.

