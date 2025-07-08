İran Dışişleri Bakanlığı ABD’nin müzakere talebini değerlendiriyor

Bazı güvenilir kaynaklar, Amerikalıların, İran’ın nükleer yeteneklerini durdurmadaki başarısızlıklarının ardından farklı ülkeler aracılığıyla İran ile müzakerelere yeniden başlama talebinde bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu kaynaklar, İran Dışişleri Bakanlığı’nın şu anda bu talebin gerekliliğini, ABD’nin iddialarının doğruluğunu ve yaptırımların kaldırılması, zenginleştirme sınırı ve dayatılmış savaşa ilişkin tazminat konuları da dahil olmak üzere yeni görüşmelerin nasıl gerçekleştirileceğini değerlendirdiğini duyurdu.