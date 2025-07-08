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8 Tem 2025 15:35

İran Dışişleri Bakanlığı ABD’nin müzakere talebini değerlendiriyor

İran Dışişleri Bakanlığı ABD’nin müzakere talebini değerlendiriyor

Bazı güvenilir kaynaklar, ABD'nin İran’ın nükleer kapasitesini durdurma konusundaki başarısızlığının ardından müzakerelere devam etme talebinde bulunduğunu ve bu talebin İran Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirildiğini bildirdi.

Bazı güvenilir kaynaklar, Amerikalıların, İran’ın nükleer yeteneklerini durdurmadaki başarısızlıklarının ardından farklı ülkeler aracılığıyla İran ile müzakerelere yeniden başlama talebinde bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu kaynaklar, İran Dışişleri Bakanlığı’nın şu anda bu talebin gerekliliğini, ABD’nin iddialarının doğruluğunu ve yaptırımların kaldırılması, zenginleştirme sınırı ve dayatılmış savaşa ilişkin tazminat konuları da dahil olmak üzere yeni görüşmelerin nasıl gerçekleştirileceğini değerlendirdiğini duyurdu.

News ID 1928534

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