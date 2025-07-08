Hizbullah liderinden ''Aksa Tufanı Harekatı'' yorumu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Al Meyadeen televizyonuna verdiği özel demeçte, bu kanalın etkili çalışmalarını takdir ederek, ''Al Mayadeen parlayan bir güneşe dönüşmesi büyük bir onurdur. İsrail gerçek tabloyu görmeye dayanamıyor.’’ dedi.

Şeyh Naim Kasım, Filistin direnişinin İsrail’e karışı yürüttüğü Aksa Tufanı Harekatı hakkında, operasyon haberinin, başlamasından yarım saat sonra Seyyid Hasan Nasrullah'a ulaştığını söyledi.

Naim Kasım, ''Nasrullah, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'nin bombalanması fikrini ortaya attı. Ancak Şura Konseyi toplandı ve tam kapsamlı bir savaş değil, bir destek savaşı yapmaya karar verdik.'' dedi.