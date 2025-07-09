İran saldırısı sonrası İsrail'de askeri üs krizi

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot, İran’ın son füze saldırılarının ardından, yerleşim bölgelerinde bulunan askeri üslerin tahliye planlarının hızlandırıldığını yazdı.

Habere göre, Siyonist rejim Arazi İdaresi, İran’la yaşanan son savaşta elde edilen “kritik dersler” doğrultusunda, merkezdeki askeri üslerin boşaltılması ve yerlerine yaklaşık 60 bin yeni konut inşa edilmesi için hazırlık yapıyor.

Gazete, özellikle Tel Aviv’deki Davinci Kuleleri’nin yakınında bulunan ve doğrudan hedef alınan Kiryah Askeri Üssü için hala resmi bir tahliye planı olmadığını, ancak Ramat Haşaron’daki Galiot Askeri Koleji’nin 2027 yılında Kudüs’e taşınmasının planlandığını aktardı. Aynı şekilde, kolejin yanında bulunan istihbarat tesisinin de işgal altındaki toprakların güneyine taşınması gündemde.

Yediot Ahronot’a göre, Siyonist rejim ordusu önümüzdeki haftalarda Ramat Haşaron Belediyesi ile kapsamlı bir anlaşma imzalayacak. Bu anlaşma çerçevesinde Galiot Üssü’nün yaklaşık iki yıl içinde boşaltılması ve yerine 7500 konut inşa edilmesi planlanıyor.