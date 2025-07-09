Sağlık Bakanı'ndan 12 günlük savaştaki şehit ve yaralı sayısına ilişkin açıklama

İran Sağlık Bakanı Zafarghandi, Siyonist işgal rejiminin dayattığı 12 günlük savaşta yaşanan kayıplar ve hasarlar hakkında açıklamada bulundu.

Bu saldırılarda şimdiye kadar yaklaşık 700 sivilin şehit olduğunu belirten Sağlık Bakanı Zafarghandi, sağlık kadrosundan 6’sı doktor olmak üzere 18 sağlık çalışanının da görev başındayken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zafarghandi, İsrail rejiminin 7 hastaneyi doğrudan hedef aldığını ve bazı sağlık merkezlerinin acil durum nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı, düşman tarafından yaklaşık 11 ambulansın da hedef alınarak zarar gördüğünü vurgulayarak, tüm bu eylemlerin uluslararası hukuk, insan hakları ve insani değerlere aykırı olduğunu ifade etti.