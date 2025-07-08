Erakçi'den BRICS sonrası Suudi Arabistan'a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Brezilya'dan dönüşünde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi yetkililerle bir araya geleceğini duyurdu.

Bekayi, "Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki barış ve güvenlik durumu ele alınacak" dedi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde BRICS liderlerinin katılımıyla düzenlenen iki günlük zirve dün sona erdi. Zirvenin ilk oturumlarının tamamlandığı pazar günü liderler, gümrük vergilerinin arttırılmasını ve İran’a yönelik saldırıları kınadı.