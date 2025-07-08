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8 Tem 2025 19:04

Erakçi'den BRICS sonrası Suudi Arabistan'a önemli ziyaret

Erakçi'den BRICS sonrası Suudi Arabistan'a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Brezilya'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi sonrası üst düzey Suudi yetkililerle görüşmek üzere Cidde'ye doğru yola çıktı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Brezilya'dan dönüşünde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi yetkililerle bir araya geleceğini duyurdu.

Bekayi, "Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki barış ve güvenlik durumu ele alınacak" dedi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde BRICS liderlerinin katılımıyla düzenlenen iki günlük zirve dün sona erdi. Zirvenin ilk oturumlarının tamamlandığı pazar günü liderler, gümrük vergilerinin arttırılmasını ve İran’a yönelik saldırıları kınadı.

News ID 1928538

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