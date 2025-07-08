Kalıcı barışa giden tek yol saygılı diyalogdur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Financial Times’ta yayımlanan makalesinde, ''İsrail, ABD ve İran arasındaki diplomatik çabaları sabote ediyor. Elde edilecek barışçıl bir çözüm için, Washington’un adil bir anlaşma arayışında samimi olması gerekiyor'' dedi.

Erakçi, kaleme aldığı makalede, ABD’nin önceki yönetimiyle yürütülen dolaylı müzakereler esnasında yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “Sadece 9 haftada gerçekleştirilen beş tur müzakerede, önceki yönetimle dört yılda elde ettiklerimizi geride bıraktık” ifadesini kullandı. Bakan, tarihi bir uzlaşmanın eşiğinde olduklarını vurguladı.

İran’ın, sadece nükleer meseleler değil, aynı zamanda yaptırımların kaldırılması ile ekonomik iş birliği konularında da iş birliğine açık olduğunu belirten Erakçi, “İran hem kendi ekonomisini canlandıracak hem de ABD’nin nükleer enerji sektörünü destekleyecek fayda temelli çözümlere hazır” ifadesini kullandı.

Erakçi, “İsrail’in altıncı tur müzakereden 48 saat önce başlattığı sebepsiz saldırılar, pazarlık sürecini olumsuz etkiledi. Nükleer tesisler ve altyapılar bombalandı, bu durum diplomatik çabalara ihanet olarak değerlendirilmeli” diyerek İsrail’in bu eylemi ile barış çözümüne değil, daha fazla çatışmaya yol açtığını belirtti.

Bakan Erakçi ayrıca, İsrail’in İran’ın nükleer silah geliştirme çabasını engellemeye yönelik eylemlerinin, İran’ın NPT anlaşmasına taraf olduğunun altını çizerek, “İran, her ulusun olduğu gibi saldırı altında direndi” ifadesini kullandı.

Erakçi, İran’ın daha önce yaşanan aldatmalar nedeniyle artık iki kat daha dikkatli olduğunu söyleyerek, “Bölgesel bir savaşı önleme kararlılığımız kesinlikle zayıflık olarak görünmemeli. Olası bir saldırıya karşı milli savunmamızı gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı, “ABD’nin son dönemde attığı adımlar mutlaka dikkate alınmalı. Savaşın gölgesinde yürütülen müzakereler sürekli bir belirsizlik taşır. Diplomasi, saygı temelinde sağlam temellere dayandığında başarılı olur” dedi.

Erakçi, ABD'lilere seslenerek, ''Kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu saygılı diyalogdur, zorbalık değil'' diye konuştu.

Abbas Erakçi, ABD halkını savaşa sürüklenmekten koruması gereken hükümetlerini bu doğrultuda eleştirerek, “Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikası, uygulamada ‘Önce İsrail’e dönüşüyor. Ülkenizin bu saldırganlıklardan uzak durması gerek” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, ABD’nin diplomatik alanda bir seçim yapmasının gerektiğine dikkat çekti.