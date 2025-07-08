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8 Tem 2025 20:35

Erakçi, Mekke'de Suudi mevkidaşı ile görüştü

Erakçi, Mekke'de Suudi mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Mekke kentinde bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Mekke kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Görüşmenin detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Brezilya'dan dönüşünde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi yetkililerle bir araya geleceğini duyurmuştu.

Bekayi, "Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki barış ve güvenlik durumu ele alınacak" demişti.

News ID 1928540

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