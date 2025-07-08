İran karşıtı “Iran International” kanalı hacklendi

Hanzale hacker grubu yaptığı açıklamada “Iran International” kanalının tamamen hacklendiğini ve tüm sistemleri, sunucuları ve iletişim altyapısının devre dışı bırakıldığını, ayrıca kanalın iç bilgilerine ulaşıldığını bildirdi.

Grup, ele geçirilen verilerin gizli yazışmalar, personelin kişisel bilgileri, mali kayıtlar ve yabancı kurumlarla olan iletişimleri içerdiğini belirtti.

Ayrıca, bu hacker grubu, Iran International kanalına gönderilen tüm mesajların ellerinde bulunmakta ve bu kanala içerik gönderen 71 bin kişinin tespit edilmiş durumda olduğunu bildirdi.