Erakçi Suudi Arabistan savunma bakanı ile buluştu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Brezilya’da düzenlenen BRICS Zirvesi’ne katılmasının ardından Salı sabahı Tahran’a dönüş yolunda Cidde’de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Savunma Bakanı Halid bin Selman dahil olmak üzere üst düzey Suudi yetkililerle bir araya geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Erakçi ile yaptığı görüşmeye değinerek “İkili işbirliğimizin çeşitli yönlerini ele aldık. Ayrıca bölgesel gelişmeler, güvenlik ve istikrarı artırma çabaları ile ortak ilgi alanındaki diğer birçok konuyu da görüştük.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de X platformunda yaptığı paylaşımda, “Dışişleri Bakanı Dr. Erakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Dışişleri Bakanı Emir Faysal bin Ferhan ve Savunma Bakanı Emir Halid bin Selman ile ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdi” diye kaydetti.