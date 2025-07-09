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9 Tem 2025 07:36

Tuğgeneral Fedevi: Herhangi bir hata karşısında sürprizlerimiz var

Tuğgeneral Fedevi: Herhangi bir hata karşısında sürprizlerimiz var

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Fedevi, düşmanların hareketlerini yakından izlediklerini ve olası bir çılgınlık yapmaları durumunda onları şaşırtacak hamlelerinin olduğunu vuguladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Fedevi, düşmanların geçmişte yenildiğini ve gelecekte de tekrar yenileceklerini açıkladı.

Tuğgeneral Fedavi, düşmanların hareketlerini yakından izlediklerini ve olası bir çılgınlık yapmaları durumunda onları şaşırtacak hamlelerinin olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Fedavi, Yemenli El-Mesire televizyonuna verdiği röportajda, düşmanların devrimin zaferinden bu yana İslami Cumhuriyeti’ni yok etmek için pusuda beklediğini, ancak hedeflerine ulaşmakta başarısız olduklarını ve başarısız olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tuğgeneral Fedavi ayrıca, hak ve İslam cephesinin Allah’ın izniyle galip geleceğini ve düşmanların hiçbir şey yapamayacağını vurguladı.

News ID 1928544

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