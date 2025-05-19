Erakçi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, İran ile Rusya arasındaki iyi ve gelişmekte olan ilişkilere değinerek, iki ülkenin ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Tahran Diyalog Forumu’na katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu forumun katılımcı ülkelerin siyasi ve entelektüel elitleri arasında görüş alışverişi için bir fırsat olduğunu belirtti.

Rusya ile İran arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çeken Rudenko, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına katkı amacıyla iki ülke arasında çeşitli düzeylerde sürekli istişarelerin önemini vurguladı.