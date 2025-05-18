Erakçi: Bir sonraki müzakere turunun tarihi yakında açıklanacak

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran Diyalog Forumu’nun oturum aralarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmelere değinerek, “Bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ve ABD ile devam eden görüşmelerin son durumu hakkında Umman Dışişleri Bakanı ile değerlendirmelerde bulunduk,” dedi.

Erakçi, “Muhtemelen bir sonraki müzakere turunun zamanı yakında netleşecek,” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, müzakerelerin zamanı hakkında, “Bir sonraki turun zamanı neredeyse belli, ancak henüz kesinleşmedi. Muhtemelen yakında açıklanacak,” dedi.

Erakçi, müzakerelerin yapılacağı yer konusunda ise, “Bu konuda Umman Dışişleri Bakanı bilgilendirme yapacak,” diye ekledi.

Dışişleri Bakanı, “Umman Dışişleri Bakanı, Amerikalılardan yazılı bir mesaj getirdi mi?” sorusuna ise, “Şimdiye kadar ABD’den hiçbir yazılı mesaj almadık” şeklinde cevap verdi.