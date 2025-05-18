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18 May 2025 18:37

Erakçi'den Witkoff’un zenginleştirme hakkındaki açıklamalarına tepki

Erakçi'den Witkoff’un zenginleştirme hakkındaki açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un zenginleştirme hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, “Bence o, müzakere gerçeklerinden tamamen uzak,” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un zenginleştirme hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, “Bence o, müzakere gerçeklerinden tamamen uzak.” dedi.

Erakçi, İran’da zenginleştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Eğer İran’da nükleer silah üretilmediğinden emin olmak istiyorlarsa, bu konuda tamamen hazırız.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, “Eğer gerçekçi olmayan taleplerde bulunurlarsa, buna asla izin vermeyiz.” diye kaydetti.

News ID 1927001

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