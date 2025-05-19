Erakçi: İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkı göz ardı edilemez

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün gece Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştü.

Bakan Erakçi bu telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler ve İran’ın üç Avrupa ülkesiyle yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Erakçi, İran’ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkının göz ardı edilemeyeceğini belirterek, karşı tarafın gerçek bir irade göstermesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde İran’ın meşru haklarına saygı duyması halinde, yaptırımların sona erdirilmesi karşılığında kazan-kazan esasına dayalı bir etkileşime hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, İran’ın diplomatik yolu izleme konusundaki yapıcı yaklaşımını takdir ederek, ülkesinin bu süreçte her türlü yardıma hazır olduğunu dile getirdi.

