Bekayi: İran-ABD dolaylı görüşmelerin yeri ve zamanı henüz netleşmedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran, Umman ve Katar dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin ele alındığını açıkladı.

Bekayi, görüşmelerin bir sonraki turunun yeri ve zamanına dair henüz kesin bir karar alınmadığını belirtti.

Afganistan temsilcisinin Hirmend Nehri üzerindeki İran’ın su hakkı konusundaki açıklamalarına değinen Bekayi bu meselenin İran’ın sürekli gündeminde olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca Afgan tarafının da ahlaki, dini ve komşuluk ilkelerine dayanarak İran’a su hakkını teslim etme taahhüdünü yinelediğini vurguladı.