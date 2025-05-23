Trump: Rusya-Ukrayna esir takası kısa sürede uygulamaya girecek

Trump, Truth Social platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek." diyen Trump, Rusya ve Ukrayna'yı müzakereler dolayısıyla tebrik etti.

Trump, esir takasının daha geniş çaplı gelişmelere vesile olabileceğini işaret etti.

İstanbul barış müzakerelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.

Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.

Kaynak: TRT Haber