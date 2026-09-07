Lavrov: İran da "Mekke Anlaşması"na katılabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi.

Lavrov, "Bu ülkeler, kolektif güvenlik ve savunma ittifakı şeklindeki böyle bir konsepti ortaya koyarken, kapıların diğer ülkelere de açık olduğunu vurguluyorlar. Üstelik sadece Fars Körfez’ne kıyısı olan Arap ülkeleri değil, Mısır’ın adı da sık sık geçiyor. Cezayir'in de ilgi göstermesi, buna katkıda bulunacağından eminim. Belirli bir aşamada, bu yapı, İran’ın da bu sürece katılabileceği şartlar konusunda uzlaşıya varırsa, bu, ortaya koyduğumuz konseptimiz yönünde atılabilecek en somut adım olacak" dedi.

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye, 7 Ağustos’ta pakta taraf ülkelerden birine saldırılması hâlinde ortak karşılık verilmesini öngören savunma işbirliği anlaşmasını imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanı, kolektif savunma anlaşmasının diğer katılımcılara da açık olduğunu açıklamıştı.