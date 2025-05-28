Tümgeneral Selami'den ABD'ye uyarı: Her senaryoya hazırız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün yaptığı konuşmada, ABD’ye uyarıda bulunarak, “Amerikalı yetkililere diyoruz ki; biz her senaryoya hazırız. Parmaklarımız tetikte. Eğer en ufak bir yanlış yaparlarsa, geçmişlerini unutturacak bir yanıt alacaklardır” dedi.

İran milletinin her kritik dönemde bilinçli ve kararlı duruş sergilediğini belirten Tümgeneral Selami “İran halkı büyük bir millettir. Düşmanla karşı karşıya gelindiğinde, onun düşünce derinliğini ve niyetini anlamamız gerekir. ABD’nin yürüttüğü bilişsel savaş, halkın düşüncesine nüfuz etmeye yöneliktir ve buna karşılık, bilgilendirme cihadı ile zihinleri aydınlatmalıyız.” ifadelerinde bulundu.

Komutan, İran’ın hiçbir zaman başka ülkelerin siyasi iradesine boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Tümgeneral Selami, İran’ın savunma gücüne vurgu yaparak, “Biz her zaman dünyanın en büyük güçlerini alt etmek için kapasite biriktirdik. İran milletinin kaderi yenilmek üzerinde değil, yenmek üzerindedir” ifadesini kullandı.

İran'a uygulanan kapsamlı yaptırımların halkın yaşamı üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığını kaydeden Tümgeneral Selami “İran, içsel kapasitesine ve Devrim Lideri'ne dayanarak tüm komploları aşmıştır” ifadelerini kullandı.

Düşmanın tüm iradesini kullanarak; yaptırımlar, medya savaşı ve kültürel saldırılarla İran’a karşı yürüttüğü savaşlara değinen Tümgeneral Selami, “Düşman para, güç ve aldatmayla halkı devriminden uzaklaştırmak istiyor, ancak İran halkı uyanıklık ve direnişle yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu.