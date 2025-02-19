Irakçi, Japonya'nın Milli Günü'nü kutladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Japonya'nın Milli Günü dolayısyıla ​​Japon mevkidaşı Takeshi Iwaya'yı, Japon hükümetini ve halkını tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irakçi, Japon mevkidaşına sağlık ve başarlar, Japonya halkı ve hükümetine ise refah ve esenlik diledi.

İran ile Japonya arasındaki tarihi ve dostane ilişkilere değinen Irakçi, iki ülke arasındaki güçlü bağların, tüm alanlarda özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için değerli olduğunu söyledi.