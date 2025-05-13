İran-Japonya 33. Siyasi İstişare Toplantısı düzenlendi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ile Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hiroyuki Namazu’nun katılımıyla 33. İran-Japonya Siyasi İstişare Toplantısı Tahran’da gerçekleştirildi.

Toplantıda ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi, İran ile Japonya arasındaki istişare mekanizmasının önemine ve uzun geçmişine değinerek, bu istişarelerin düzenli bir şekilde yapılmasını, ikili ilişkilerin farklı alanlardaki durumunun gözden geçirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasında yeni işbirliği alanlarının ve potansiyel fırsatların belirlenmesi açısından değerli bir fırsat olarak nitelendirdi.

Taht Revançi ayrıca, İran’ın ekonomi-ticaret, bilim-teknoloji ve kültürel-halklar arası ilişkiler dahil olmak üzere tarafların ilgi duyduğu tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hiroyuki Namazu ise, iki ülke üst düzey yetkililerinin tarihi ve dostane ilişkileri koruma ve güçlendirme yönündeki çabalarını değerli bulduğunu belirtti.

Hiroyuki Namazu, Japon ekonomik kuruluşlarının İran’da aktif rol oynamaya istekli olduğunu ve bu faaliyetlerin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

Bu toplantıların, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve Asya kıtasının farklı bölgelerinde güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla iki ülkenin aktif diplomasisinin potansiyelinden daha fazla yararlanmak için bir fırsat olduğunu umduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca, Gazze’de devam eden soykırım ile İsrail rejiminin Lübnan, Suriye ve Yemen’e yönelik saldırılarına dikkat çekerek, tüm devletlerin bu soykırımı ve savaş suçlarını durdurmak ve Batı Asya bölgesinde artan güvensizliğin önüne geçmek konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Taht Revançi, İran’ın uluslararası gelişmeler ve hukuk üstünlüğü ile çok taraflılığa yönelik artan tehditler konusundaki tutumunu açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Taht Revançi, Japon mevkidaşına İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelere dair son gelişmeler ile İran’ın ABD’nin zalimce ve yasa dışı yaptırımlarına karşı yürüttüğü çabalar hakkında da bilgi verdi.