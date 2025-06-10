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10 Haz 2025 18:15

4 ülkeden Siyonist bakanlara yaptırım kararı

4 ülkeden Siyonist bakanlara yaptırım kararı

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, Gazze’deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle Siyonist bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’e yaptırım uygulama kararı aldı.

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberine göre İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, İsrail rejiminin aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Betzalel Smotrich'e yaptırım uygulama kararı aldı. Bu adım, söz konusu isimlerin Gazze’deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle atıldı.

Yaptırımlar kapsamında, Batı Şeria’daki bir Filistin toprağında yasadışı yerleşimci olanBen-Gvir veSmotrich’in mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

News ID 1927592

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