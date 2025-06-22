Guterres: ABD'nin İran'a saldırısı küresel barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdittir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, bugün X sosyal medya platformunda yayımladığı mesajda ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı girişiminden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Guterres yayınladığı mesajda, "ABD'nin İran'a karşı güç kullanmasından derin endişe duyuyorum. Bu, hâlihazırda uçurumun kenarında bulunan bir bölgede tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir. Bu çatışmanın hızla kontrolden çıkabileceği ve siviller, bölge ve dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir sürece dönüşebileceği yönünde artan bir tehlike var." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri "gerilimi azaltmaya ve BM Şartı ile uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya" çağırdı.

Guterres, "Bu tehlikeli dönemde kaos döngüsüne sürüklenmemek hayati önem taşıyor. Askeri bir çözüm yoktur; tek çıkış yolu diplomasidir ve tek umut barıştır." dedi.