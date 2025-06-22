İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan nükleer tesislere yönelik saldırılar hakkında açıklama

İran Atom Enerjisi Kurumu, İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son birkaç gündür Siyonist düşman tarafından gerçekleştirilen hain saldırıların ardından, bugün sabah saatlerinde, Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesisler, uluslararası hukuk kurallarına, özellikle de Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) aykırı olarak, İran İslam Cumhuriyeti düşmanları tarafından vahşi bir saldırıya uğramıştır.

Ne yazık ki, bu uluslararası hukuk ihlali, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) kayıtsız kalması ve hatta işbirliği içinde gerçekleşmiştir.

ABD düşmanı, bu tesislerin NPT ve ilgili müteselsil denetim protokolleri kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın sürekli denetimi altında olduğunu bildiği halde, bu saldırının sorumluluğunu ABD Başkanı vasıtasıyla sosyal medya üzerinden üstlenmiştir.

Dünya toplumu, orman kanunları esasına dayanan bu hukuksuzlukları kınamalı ve İran’ın meşru haklarının korunmasında yanında olmalıdır.

İran Atom Enerjisi Kurumu, büyük İran milletine temin eder ki, hain düşman komplolarına rağmen, binlerce devrimci ve motive bilim insanının gayretiyle, bu milli sanayinin gelişim yolunu, nükleer şehitlerin kanlarıyla kurulan yolu durdurmayacaktır.

Kurum, İran halkının haklarının savunulması için gerekli hukuki takipleri ve diğer önlemleri kararlılıkla sürdürecektir."